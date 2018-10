Actualidade

A diretora adjunta do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Marta Almeida, acredita que a exposição "Pedro Costa: Companhia", que é inaugurada hoje e que reúne obras do realizador português em colaboração com outros artistas, "vai surpreender o público".

"Como sempre, Serralves tem tido salas cheias e acho que, neste caso, vai ser surpreendente porque o museu sofreu uma grande reestruturação e remodelação, uma encenação que vai surpreender o público", afirmou aquela responsável.

Numa visita exclusiva para a comunicação social, Marta Almeida disse que esta instalação obrigou a um trabalho de iluminação, montagem e modificação dos espaços, bastante complexo, que, a poucas horas da abertura da exposição, ainda estava a ser ultimado.