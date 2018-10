Actualidade

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) alertou hoje para uma tentativa de criar mais um bloqueio institucional no país com o objetivo de realizar eleições gerais em 2019.

"Um conjunto de atos concertados indicam-nos que está em curso mais uma tentativa de levar o país aos caos social e provocar mais um bloqueio nas instituições, com o objetivo de proporcionar e exigir do Presidente da República a demissão do presente Governo e a nomeação de mais um de iniciativa presidencial", afirmou o presidente do PAIGC.

Domingos Simões Pereira denunciou também que o objetivo daquele bloqueio é criar condições "para que o impasse possa atrasar a realização de eleições e voltar ao cenário das eleições gerais simultâneas, algures em 2019".