Mau Tempo

O concelho de Soure, um dos mais afetados pela tempestade Leslie, no sábado, voltou a ter energia em 100% do seu território, ainda que com algumas falhas pontuais, informou hoje o presidente da Câmara.

"Neste momento, estamos com 100% de cobertura de energia elétrica, ainda que com algumas falhas e contingências", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Soure, Mário Jorge Nunes, precisando que a reposição total se verificou a partir das 20:00 de quinta-feira.

Segundo o autarca, dos cerca de 80 geradores que chegaram a estar no terreno para alimentar postos de transformação, nenhum está a ser utilizado.