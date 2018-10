Actualidade

O maior partido da oposição cabo-verdiana (PAICV) entregou hoje ao Tribunal Constitucional um pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade e legalidade das normas que precederam à revisão da Taxa de Segurança Aeroportuária, que entra em vigor em janeiro.

O pedido foi entregue ao Tribunal Constitucional (TC), na cidade da Praia, pela presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada, que considerou que não se trata de uma taxa, mas sim de um imposto, cuja aprovação é da responsabilidade do parlamento e não do Governo.

"O próprio primeiro-ministro [Ulisses Correia e Silva] já assumiu que essa taxa é para compensar a perda de receitas da isenção de vistos e, quando se legisla sobre impostos, quem tem competências é o parlamento, não é o Governo", afirmou a líder partidária.