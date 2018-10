OE2019

A Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal (ASFIC) da Polícia Judiciária (PJ) considerou hoje que o Orçamento do Estado para 2019 "não serve o país, nem a Polícia Judiciária".

"Para 2018, o OE consagrou uma verba de 104,2 milhões de euros, enquanto no recém-apresentado OE2019 esse valor ficou-se pelos 102,7 milhões", refere a ASFIC, sublinhando que, nas preocupações da associação, estão as revisões da Lei Orgânica da PJ e do estatuto profissional e a redução prevista no OE para os recursos humanos da PJ, face aos valores de 2018.

Segundo a ASFIC, estes diplomas "estão há 20 anos sem qualquer alteração", alertando também para a redução prevista no Orçamento do Estado para os recursos humanos da PJ face aos valores de 2018.