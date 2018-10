Actualidade

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) esclareceu hoje que "em nada depende do Governo" e rejeitou que tenha qualquer "limitação ou vantagem" do facto da sua presidente executiva ser mulher do ministro que tutela o Turismo.

"A AHP, como Associação exclusivamente privada, politicamente independente e isenta, como qualquer outra associação profissional, em nada depende do Governo ou de qualquer órgão deste, seja de que forma for, tutela, supervisão ou outra", lê-se num comunicado divulgado hoje pela associação, um dia depois de a agência Lusa ter noticiado que o Governo considera que não cria incompatibilidades a relação do novo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, com a presidente executiva da AHP.

No mesmo comunicado, lê-se que as receitas da associação resultam apenas das quotas e das joias pagas pelos seus associados, do seu congresso anual e de candidaturas a "programas aos quais, em igualdade de circunstâncias com qualquer outra entidade privada, concorre e que são decididos pelos órgãos de gestão próprios, em conformidade com os regulamentos comunitários".