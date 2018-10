Actualidade

Um cavalo com Febre do Nilo Ocidental (FNO) foi detetado em Viana do Alentejo, revelou hoje à agência Lusa a Direção-Geral de Veterinária, que adotou medidas e monitoriza a situação, tal como a Autoridade de Saúde Pública.

Questionada pela Lusa, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), através de e-mail enviado pelo Ministério da Agricultura, explicou que o caso de FNO "foi confirmado" num equino naquele concelho do distrito de Évora.

"O caso foi diagnosticado através de análises laboratoriais efetuadas no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, após suspeita clínica de possível infeção", indicou a DGAV.