Actualidade

O presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, afirmou hoje que a realização de eleições legislativas em 2019 na Guiné-Bissau, a acontecer, será uma violação das leis do país, que o partido não admitirá.

"A última eleição legislativa foi realizada em abril de 2014, nós devíamos ter legalmente eleições em abril de 2018. Tal não foi possível, estamos a falar em novembro e eventualmente temos um espaço para exercer até dezembro. Qualquer prazo que seja fixado depois de dezembro configura uma violação flagrante das nossas leis internas e o PAIGC não admite isso", afirmou Domingos Simões Pereira.

O presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) falava aos jornalistas na sede do partido, em Bissau, durante uma conferência sobre a situação política no país e o processo eleitoral em curso e depois de questionado sobre se o partido tem uma data preferencial para a realização de eleições legislativas.