Mau tempo

O Governo vai apresentar na próxima semana as medidas de apoio aos agricultores da região Centro afetados pela tempestade Leslie, devendo o total das ajudas ultrapassar os 10 milhões de euros.

O montante dos apoios do Estado às unidades do setor atingidas pelo furacão Leslie, que devastou especialmente municípios do Litoral Centro, no fim de semana, "não será inferior a 10 a 15 milhões de euros", disse hoje o ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos.

De momento, os serviços do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural (MAFDR) estão ainda a fazer o levantamento dos prejuízos causados há uma semana pelo mau tempo, que "são muito elevados", reconheceu, indicando que a apresentação das medidas deverá ser feita "na segunda ou na terça-feira".