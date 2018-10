São Tomé/Eleições

O secretário-geral da Ação Democrática Independente (ADI), Levy Nazaré, anunciou hoje que como "vencedor das eleições legislativas" em São Tomé e Príncipe o partido, no poder, vai "imediatamente criar as condições" para formar Governo.

A posição foi assumida em declarações aos jornalistas, após o anúncio do Tribunal Constitucional sobre recontagem de votos, que não alterou os resultados anunciados anteriormente.

"Num espírito norteado pela preservação dos interesses superiores da nação, nomeadamente a paz e a concórdia nacional, o ADI aceita esses resultados e como partido vencedor das eleições legislativas irá imediatamente criar as condições com vista a formação do XVII constitucional que deverá surgir logo após a instalação da próxima Assembleia Nacional", disse Levy Nazaré.