Actualidade

O Tribunal Regional de Bissau (TRB) condenou hoje a dois anos de prisão o jornalista e editor do jornal "Donos da Bola", Pedro de Carvalho, por difamação da ex-secretária de Estado de Cooperação guineense, Suzy Barbosa.

Pedro do Carvalho foi condenado a uma pena de dois anos de prisão convertida em multa de dois milhões de francos CFA (cerca de 4.500 euros), que devem ser pagos, dentro de 30 dias, sob pena de reclusão efetiva, além de oito meses de prisão, também transformada em multa de 1.905 mil francos CFA (2.900 euros), a serem pagos em 60 dias.

O jornalista disse à agência Lusa que não concorda com a sentença e que a partir de segunda-feira vai entrar com um recurso no TRB.