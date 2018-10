Brasil/Eleições

A rede de mensagens WhatsApp enviou uma notificação extrajudicial para quatro agências brasileiras determinando que parem o envio de mensagens em massa contra o PT com números de telemóveis obtidos pela internet, informou hoje o jornal Folha de S.Paulo.

As empresas notificadas pela rede WhatsApp são a Quickmobile, Yacows, Croc services e SMS Market, que foram citadas numa reportagem anterior do jornal brasileiro, sobre um suposto esquema de envio em massa de notícias falsas patrocinado por apoiantes do candidato à presidência do Brasil Jair Bolsonaro.

A empresa também baniu as contas de WhatsApp associadas a essas agências.