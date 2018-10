Actualidade

Pelo menos 20 pessoas morreram hoje num acidente provocado pelo rebentamento de um pneu de um camião na província de Limpopo, no norte da África do Sul, divulgaram os serviços de socorro do país.

"Mais de 20 pessoas morreram e outras cinco ou seis estão feridas", disse à agência France-Presse o porta-voz do serviço privado de ambulâncias ER24.

Segundo o ministro provincial dos Transportes, Makoma Makhurupetje, o acidente envolveu vários veículos.