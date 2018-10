Actualidade

Três atores, três músicos e uma personagem discreta, a morte, são o centro da peça "Cabaret macabro", com texto do escritor Valério Romão, que a Escola de Mulheres estreia a 01 de novembro, no Clube Estefânia, em Lisboa.

Antes de ser uma peça, "Cabaret macabro" é um processo "ancorado na revisitação da estrutura e motivos de cabaret", refere a encenadora Marta Lapa.

"Um processo de desmontagem e de bricolage com uma forte componente de perspetivação da realidade que nos rodeia", acrescenta.