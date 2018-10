São Tomé/Eleições

O atual primeiro-ministro são-tomense, Patrice Trovoada, considerou hoje que o Tribunal Constitucional apreciou os votos das legislativas de 07 de outubro sob "uma pressão jamais vista", mas garantiu que o seu partido, vencedor das eleições, não vai contestar os resultados.

"Consideramos que este processo foi particular. As coisas começaram bem e acabaram mal", comentou, em entrevista à Lusa, em Lisboa, o governante e líder da Ação Democrática Independente (ADI), que venceu as eleições com maioria simples (25 em 55 deputados).

Dois dias após as eleições, o ADI acusou a oposição de ter praticado "fraude eleitoral" e pediu ao Tribunal Constitucional a verificação dos mais de 2.000 votos nulos e brancos, superior à diferença de votos expressos (cerca de 1.200) entre a ADI e o líder da oposição, Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD).