São Tomé/Eleições

O atual primeiro-ministro são-tomense, Patrice Trovoada, deverá reunir-se na próxima semana com o seu homólogo português, António Costa, para o informar sobre a situação do país, garantindo que regressará depois a São Tomé e Príncipe.

Patrice Trovoada, cujo partido, Ação Democrática Independente (ADI), venceu as eleições legislativas de 07 de outubro com maioria simples (25 em 55 deputados da Assembleia Nacional), tinha previsto para hoje um encontro com o primeiro-ministro português, o qual foi adiado para o final da próxima semana porque António Costa participava hoje em Bruxelas na cimeira Europa-Ásia.

Em entrevista à agência Lusa, em Lisboa, o primeiro-ministro são-tomense disse que pretende "informar as pessoas da situação em São Tomé e Príncipe".