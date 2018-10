Brasil/Eleições

O antigo Presidente de Timor-Leste Xanana Gusmão disse hoje, em Lisboa, que o Brasil vive "um problema complexo" que mostra "a fragilidade do sistema democrático".

Questionado pelos jornalistas à margem de uma conferência em Lisboa, sobre como vê a situação do Brasil, com uma segunda volta das presidenciais a ser disputada entre o candidato da extrema-direita, Jair Bolsonaro, e o candidato do PT (Partido dos Trabalhadores, esquerda), Fernando Haddad, Xanana Gusmão respondeu: "O Brasil vive um problema muito complexo, que espero do fundo do coração que se resolva".

"Às vezes isto deixa-nos a pensar se revela a essência da democracia ou não. O professor Jorge Sampaio falou hoje da necessidade de combater a iliteracia. E acredito que não é do 'abc', mas é da iliteracia política também, porque às vezes as pessoas formulam certas ideias sem perceberem se isso é o melhor para si mesmos ou para a sua casa, família, ou comunidade", acrescentou.