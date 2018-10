Actualidade

O Governo abriu hoje novo concurso para a reabilitação das Escolas Artísticas de Música e Dança do Conservatório Nacional, em Lisboa, com um aumento de verba, relativamente ao que tinha sido lançado em junho último.

O anúncio de novo Concurso Público Internacional para a Empreitada de Reabilitação das Escolas Artísticas de Música e Dança do Conservatório Nacional, em Lisboa, foi publicado hoje, no Diário da República (DR), com o valor base de 10,58 milhões de euros.

O concurso publicado no passado dia 26 de junho, tinha um preço base no valor de 9,2 milhões de euros.