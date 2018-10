Actualidade

O ativista e jornalista angolano Simão Hossi pretende exigir em tribunal uma compensação de 50 milhões de kwanzas (142 mil euros) da gerência de um restaurante na ilha de Luanda onde diz ter sido vítima de "agressão e discriminação".

Em declarações à agência Lusa, Simão Hossi indicou que, na terça-feira, realizou-se um encontro entre os seus advogados e os mandatários do restaurante Café Del Mar no Centro de Resolução Extrajudicial de Litígios (CREL), em Luanda, em que as duas partes não chegaram a acordo, pelo que vai avançar para tribunal.

Simão Hossi lembrou que o ato de "agressão e discriminação" aconteceu a 26 de agosto quando, juntamente com amigos visitou o restaurante para momentos de lazer com amigos.