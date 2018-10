Actualidade

O Presidente de Angola formalizou hoje a exoneração de quatro embaixadores angolanos na CPLP, México, Grécia e Canadá, anunciada a 10 de setembro último, no prosseguimento do processo de encerramento de missões diplomáticas e consulares.

Num decreto divulgado hoje pela Casa Civil do Presidente da República, João Lourenço exonerou os embaixadores na Missão de Angola junto da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), Luís de Almeida, no México, Leogivildo da Costa e Silva, na Grécia, Isabel Mercedes da Silva Feijó, e no Canadá, Edgar Gaspar Martins.

A 10 de setembro último, o chefe da diplomacia angolana indicou que, até novembro, Angola iria encerrar quatro embaixadas e outros tantos consulados, entre eles o existente em Faro (sul de Portugal), face aos "constrangimentos económicos provocados pela crise que o país enfrenta".