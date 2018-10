Actualidade

O novo Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), José Nunes da Fonseca, tomou hoje posse numa breve cerimónia no Palácio de Belém, em Lisboa, na qual esteve presente o seu antecessor, Rovisco Duarte.

A cerimónia, na qual o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, conferiu posse ao novo CEME começou com cerca de 10 minutos de atraso, tendo o primeiro-ministro, António Costa, estado presente.

Rovisco Duarte, que apresentou na quarta-feira a carta de resignação ao Presidente da República, que é também Comandante Supremo das Forças Armadas, esteve igualmente no Palácio de Belém, já vestido à civil, e no final da ronda de cumprimentos, primeiro Marcelo Rebelo de Sousa e, depois, António Costa trocaram umas breves palavras com o agora ex-CEME.