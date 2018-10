Actualidade

A decadência e falência social da família são o tema central da peça "Veneno", um texto de Cláudia Lucas Chéu, que a teatronacional21 estreia no dia 26, na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão.

Com direção de Albano Jerónimo, que protagoniza o drama, "Veneno" funciona quase como um monólogo do ator e encenador - apenas pontuado pelas intervenções de Luís Puto -, no papel de um homem, recentemente desempregado e falido, que decide sequestrar os três filhos, depois de assassinar a mulher e o amante desta.

A tragédia faz com que Albano Jerónimo assuma um autêntico e verosímil delírio sobre a sociedade, a família, a política, mas também sobre o amor.