O piloto alemão Sebastian Vettel (Ferrari) foi hoje penalizado em três lugares na grelha de partida para o Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1, por redução insuficiente de velocidade em situação de bandeira vermelha.

A situação ocorreu durante a primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio norte-americano, que se disputa no domingo, e constitui um duro golpe nas aspirações do germânico, que ainda está na luta pelo título mundial com o britânico Lewis Hamilton.

Hamilton, atual líder do campeonato, necessita apenas de somar mais oito pontos do que o alemão para chegar ao seu quinto título mundial, numa altura em que faltam quatro grandes prémios para o termo do campeonato.