Khashoggi

Washington, 20 out O Presidente norte-americano, Donald Trump, considerou credíveis as explicações da Arábia Suadita sobre a morte do jornalista Jamal Khashoggi no seu consulado em Istambul, que, de acordo com Riade, morreu durante uma luta.

Donald Trump questionado por jornalista se julgava a versão de Riade "credível" respondeu: "Sim, Sim".

"Ainda é cedo, não terminamos a nossa avaliação ou investigação, mas acho que é um passo muito importante", acrescentou em referência às revelações sauditas.