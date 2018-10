Actualidade

A Venezuela acusou hoje o México de pressionar e atropelar as empresas mexicanas que exportam alimentos para os venezuelanos e de pretender associar o Governo bolivariano a delitos alegadamente cometidos em território mexicano.

Em causa está o anúncio feito sexta-feira pela Procuradoria Geral do México (PGM), do desmantelamento de uma rede de empresas que exportavam alimentos de baixa qualidade e com valor inflacionado ao Governo da Venezuela e que depois são revendidos à população venezuelana ainda com um custo superior.

De acordo com um comunicado do Ministério de Relações Exteriores venezuelano, trata-se de "um peculiar, estranho e atípico procedimento" no qual são feitas graves acusações contra empresários "dedicados à comercialização de alimentos, vinculados à tarefa legal de exportação desses rubros para a Venezuela".