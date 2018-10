Actualidade

A seguradora Fidelidade anunciou ter recebido mais de 5000 participações de ocorrências na sequência da tempestade Leslie, o maior sinistro de sempre em número de participações na história da seguradora.

De acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira pela seguradora, "este número suplanta largamente o número de participações originadas pelos incêndios de junho em Pedrógão Grande, que não ultrapassaram as 132, e os dos incêndios de outubro a Norte do Tejo, que totalizaram 1134 participações".

A Fidelidade explicou que estão ainda a decorrer processos de peritagem, tendo mobilizado "para o terreno afetado pela tempestade, com especial incidência no distrito de Coimbra, uma equipa de 50 peritos e o posto operacional móvel de emergência, tendo já efetuado desde o início da semana cerca de 500 peritagens".