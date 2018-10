Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros disse hoje que o líder chinês vai estar em Portugal a 04 e 05 de dezembro e que o Presidente da República vai "retribuir brevemente" a visita de Estado com uma deslocação à China.

O ministro Augusto Santos Silva, que elencava em Macau o conjunto de visitas e encontros entre responsáveis dos dois países realizadas nos últimos anos no âmbito de um esforço de cooperação, indicou que a visita de Xi Jinping a Portugal vai ter lugar a 04 e 05 de dezembro e que o Presidente da República vai "retribuir brevemente" a deslocação do líder chinês com uma visita de Estado à China.

As declarações de Santos Silva foram realizadas no final da 5.ª Reunião da Comissão Mista Macau-Portugal, que decorreu na sede do Governo de Macau, numa conferência de imprensa na qual só foi permitido colocar uma questão ao ministro, que chefiou a delegação portuguesa, e ao chefe do executivo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), Chui Sai On.