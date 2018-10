Actualidade

A 29.ª edição do festival Amadora BD, que começa na sexta-feira, tem o Brasil como tema central, com a exposição de trabalhos de autores contemporâneos, e o português Francisco Sousa Lobo como autor em destaque, anunciou a organização.

"Este ano, o destaque vai para um convidado muito especial: o Brasil. Numa exposição comissariada por Nelson Dona, Fabiana Barbosa e Aécio Diniz, com cenografia de Catarina Pé-Curto, teremos oportunidade de conhecer um conjunto de autores fundamentais no panorama brasileiro contemporâneo, que vive um período de ebulição artística e editorial muito relevante", refere a organização do Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora - Amadora BD, num comunicado enviado à agência Lusa.

Para a mostra foram escolhidas obras de "autores de todo o Brasil, premiados nacional ou internacionalmente e que produzem, principalmente, histórias em banda desenhada sobre temáticas estruturais ou fraturantes da sociedade brasileira".