Taça Davis

(CORREÇÃO NO SEGUNDO PARÁGRAFO) Lisboa, 20 out (Lusa) - Portugal garantiu hoje a permanência no Grupo I da zona Europa/África da Taça Davis frente à África do Sul, graças à vitória de Gastão Elias e João Sousa no encontro de pares, em Lisboa.

No Club Internacional de Foot-Ball (CIF), Sousa e Elias quebraram a sequência de seis triunfos consecutivos de Raven Klaasen (18.º do 'ranking' de pares) e Ruan Roelofse na Taça Davis, ao fechar o encontro em três 'sets', pelos parciais de 6-4, 6-7 (4) e 6-2, em duas horas e oito minutos. (CORRIGE NÚMERO DE 'SETS')

Com a vitória do vimaranense (44.º da hierarquia) e do jogador natural da Lourinhã (200.º), a seleção lusa conquistou o terceiro ponto na eliminatória frente à África do Sul e, além de assegurar a permanência no Grupo I da zona Europa/África, garantiu o acesso ao 'qualifying' para o Grupo Mundial, que irá realizar-se em fevereiro de 2019.