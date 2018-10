Tancos

A presidente do CDS-PP defendeu hoje que é preciso "apurar toda a verdade, doa a quem doer", e pedir todas as responsabilidades políticas sobre o caso do furto e da devolução de material militar dos paióis de Tancos.

"Neste ponto, só posso secundar o Presidente da República quando diz que é preciso apurar toda a verdade doa a quem doer", disse Assunção Cristas aos jornalistas, durante uma visita à herdade do maior produtor de uvas de mesa em Portugal, situada no concelho de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja.

Segundo Assunção Cristas, "cada dia que passa, há mais alguma informação que vem a lume" sobre o caso de Tancos e, por isso, "o CDS-PP, em boa hora, propôs uma comissão parlamentar de inquérito para que seja descoberta toda a verdade em relação a Tancos, em relação ao furto e em relação depois ao que aconteceu a seguir ao furto e que levou à devolução das armas e do material".