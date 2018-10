Actualidade

O Portimonense, da I Liga de futebol, foi hoje eliminado na terceira eliminatória da Taça de Portugal, ao perder por 2-1 no terreno do Cova da Piedade, do segundo escalão.

Em Almada, o 15.º colocado da II Liga levou a melhor sobre o Portimonense, 15.º do principal escalão, graças a golos de Hugo Firmino, aos nove minutos, e Miguel Rosa, aos 32, de pouco valendo aos algarvios o tento do brasileiro Dener, aos 62.

O Cova da Piedade juntou-se a Benfica, FC Porto e Vitória de Guimarães entre os qualificados para a quarta ronda da prova, cujo sorteio está marcado para o próximo dia 30.