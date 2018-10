Actualidade

O surfista francês Joan Duru apurou-se hoje para a final do Meo Rip Curl Pro Portugal, ao eliminar o australiano Owen Wright, e vai agora disputar o troféu na praia de Supertubos com o brasileiro Ítalo Ferreira.

Numa bateria muito renhida contra o favorito Wrigth, o francês, 33.º do 'ranking', somou 13,60 pontos (7,83 e 5,77), face aos 12,00 (5,07 e 6,93) do australiano.

Na final de Peniche, Joan Duru irá medir forças com Ítalo Ferreira, quarto, que, nas 'meias' eliminou o compatriota e líder do 'ranking', Gabriel Medina, impedindo-o de conseguir a reconquista do título em Peniche.