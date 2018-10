Actualidade

O Sporting assegurou hoje a passagem à quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, ao vencer 2-1 o Loures, do Campeonato de Portugal, em jogo disputado em Alverca.

Os 'leões' adiantaram-se em cima do intervalo, por Bruno Fernandes, aos 42 minutos, jogador que ainda falhou uma grande penalidade aos 50, Nani ampliou aos 56, tendo a equipa do Loures reduzido já nos instantes finais da partida, por Juninho, aos 90+2.

A terceira ronda da Taça completa-se no domingo, com destaque para a receção do Felgueiras 1932, equipa do Campeonato de Portugal, ao Sporting de Braga, e para a deslocação do Desportivo das Aves, detentor da Taça, a casa do Sacavenense, igualmente do Campeonato de Portugal.