Khashoggi

O Canadá condenou no sábado o assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi e considerou que as explicações de Riade não são "nem credíveis nem consistentes", reclamando uma "investigação aprofundada".

A Arábia Saudita admitiu no sábado, 17 dias após o desaparecimento de Jamal Khashoggi, que o jornalista foi morto dentro do consulado do reino em Istambul, na Turquia, após uma luta, mas sem revelar onde se encontra o seu corpo.

"As explicações dadas até agora não são consistentes ou confiáveis", disse a ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Chrystia Freeland, numa publicação na rede social Twitter.