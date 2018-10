Actualidade

O Partido de Renovação Social (PRS) e partidos sem assento parlamentar da Guiné-Bissau realizam hoje uma marcha de protesto contra o processo de recenseamento eleitoral em curso para as eleições legislativas, marcadas para 18 de novembro.

A marcha esteve inicialmente prevista para quinta-feira, mas foi adiada para hoje por causa da greve dos transportes de pessoas no país, que prejudicava a mobilização de apoiantes.

A realização do protesto foi divulgada pelo PRS, segunda maior força política do país e que faz parte do Governo de consenso que organiza as eleições, num comunicado, no qual denunciava que o recenseamento eleitoral está a registar falhas e que há suspeitas de manipulação.