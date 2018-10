Actualidade

O Lusitano de Vildemoinhos, do Campeonato de Portugal de futebol, qualificou-se hoje para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer o Nacional, da I Liga, por 4-3, no prolongamento, após empate 2-2 no tempo regulamentar.

Os madeirenses estiveram a vencer três vezes, mas a formação anfitriã, do concelho de Viseu, empatou sempre, conseguindo chegar ao triunfo graças a um golo de Paulo Oliveira.

Jota deu vantagem ao Nacional, aos 15 minutos, Nuno Rodrigues empatou, aos 22. Júlio César levou os primodivisionários em vantagem para o intervalo, aos 44, e Murilo, aos 55, selou o empate, na conversão de uma grande penalidade.