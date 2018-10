Actualidade

Uma pessoa morreu hoje na praia de Fuzelhas, Leça da Palmeira (Matosinhos), em consequência de um afogamento, revelou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

O alerta de uma emergência naquela praia foi dado às 18:16, mas as autoridades só confirmaram no local que se tratou de um afogamento, tendo mobilizado meios dos bombeiros, da Capitania do porto do Douro e uma viatura de emergência médica.

O CDOS desconhecia a identidade, a idade, a nacionalidade e o sexo da vítima, que foi retirada do mar já sem vida.