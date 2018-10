Actualidade

Um homem de 48 anos ficou hoje em estado grave depois de ter sido atingido a tiro por outro homem, na Trofa, distrito do Porto, sendo que o suspeito do disparo se pôs em fuga, disse fonte da GNR.

A fonte da guarda precisou à Lusa que o incidente ocorreu cerca das 16:00, na freguesia de Covelas, numa zona florestal, tendo o autor do disparo "se colocado em fuga, apesar do tiro poder ter sido acidental", numa altura em que a vítima do disparo caçava na companhia de um terceiro homem.

O caçador atingido "pelo cartucho" sofreu ferimentos na "cabeça, costas, tórax e braços", tendo sido assistido no local pelos Bombeiros da Trofa, antes de ser conduzido pela Viatura Médica e de Emergência e Reanimação ao Hospital São João, no Porto, "em estado grave".