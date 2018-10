Khashoggi

O primeiro-ministro do Canadá admitiu cancelar um grande contrato de venda de armas à Arábia Saudita, na sequência da morte do jornalista Jamal Khashoggi.

Num programa de televisão transmitido no domingo, Justin Trudeau declarou que um contrato no valor de 15 mil milhões de dólares canadianos (9,9 mil milhões de euros) para a venda de veículos blindados leves a Riade está dependente de "cláusulas que devem ser seguidas em relação ao uso do que lhes é vendido".

"Se eles não seguirem estas cláusulas, definitivamente cancelaremos o contrato", acrescentou.