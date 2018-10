Mau tempo

O núcleo central do parque florestal da serra da Boa Viagem, na Figueira da Foz, foi destruído pela tempestade Leslie, com centenas de árvores destruídas, incluindo eucaliptos e pinheiros de grande porte, constatou a agência Lusa no local.

O parque florestal, que data de 1926, foi destruído por dois grandes incêndios, em 1993 e 2005, e afetado por um temporal em 2013, mas o núcleo central - a zona em redor da capela de Santo Amaro, Vale dos Cedros e Canto dos Eucaliptos, entre outras, onde existiam as espécies originais - sobreviveu e foi agora dizimado pela tempestade Leslie, com árvores arrancadas pela raiz, outras de pé, mas sem casca e partidas ao meio, e toneladas de madeira, ramos, galhos e folhas que invadiram a estrada, tapando totalmente o alcatrão.

A reportagem da Lusa demorou, a pé, cerca de duas horas para percorrer pouco mais de 500 metros na estrada entre a saída da povoação da Serra da Boa Viagem e a zona da capela de Santo Amaro (que aparentemente não sofreu danos), onde, mais de uma semana após a tempestade Leslie, não existe qualquer aviso ou restrição à circulação de pessoas, apesar daquela via estar intransitável.