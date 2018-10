Actualidade

O ecodesign pode permitir a redução, até cinco vezes, dos impactes ambientais das embalagens de medicamentos, de acordo com um estudo pioneiro, anunciou hoje a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC).

A aposta no ecodesign, também denominado 'design sustentável' ou 'design ambiental', permitiria à "indústria farmacêutica reduzir até cinco vezes os impactes ambientais do ciclo de vida das embalagens de medicamentos", indicam os primeiros resultados de um estudo pioneiro, que está a ser desenvolvido na FCTUC, afirma esta faculdade numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Intitulado 'Avaliação de ciclo de vida e ecodesign de embalagens de medicamentos', o projeto "pretende avaliar os impactes ambientais de ciclo de vida deste tipo de embalagens, com o objetivo de sensibilizar a indústria farmacêutica" para a importância do ecodesign, que "incorpora os aspetos ambientais no design dos produtos", salienta a FCTUC.