Actualidade

O base Russell Westbrook marcou 32 pontos, no regresso à Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA) após ter falhado os primeiros jogos devido a lesão, mas os Oklahoma City Thunder perderam por 131-120 na receção aos Sacramento Kings.

Westbrook, que falhou a pré-época e o arranque da competição oficial, em consequência de uma operação ao joelho direito realizada no mês passado, foi o melhor marcador do encontro, realizado no domingo, tendo efetuado também oito assistências e capturado 12 ressaltos.

O base da equipa de Oklahoma foi bem secundado por Paul George, autor de 29 pontos, mas os anfitriões não conseguiram e estiveram quase sempre em desvantagem frente aos Kings, nos quais se destacaram Iman Shumpert e De'Aaron Fox, que concretizaram 26 e 22 pontos, respetivamente.