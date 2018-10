Actualidade

A Câmara Municipal de Manteigas organiza no fim de semana o V Festival de Fotografia de Paisagem - Imaginature 2018, com a temática "Paisagens Interiores", para promover e valorizar o património paisagístico local, foi hoje anunciado.

O evento, com entrada gratuita, tem como principais novidades um passeio fotográfico, um debate sobre "Um Outro Olhar: A Mulher na Fotografia de Paisagem" e a distinção do Fotógrafo de Paisagem do Ano.

"Em pleno outono, esta é a época certa para os amantes da fotografia e da natureza visitarem a região da Serra da Estrela, pintada de dourado", refere a autarquia em comunicado.