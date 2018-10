Mau Tempo

O festival Gliding Barnacles, na Figueira da Foz, lançou uma campanha de angariação de fundos para poder recuperar dos danos causados pela tempestade na sua sede, estimando um prejuízo entre os 70 e os 80 mil euros.

A sede da Associação de Desenvolvimento Mais Surf, entidade que organiza o Gliding Barnacles, foi muito afetada pela tempestade, destruindo o telhado do armazém e afetando salas e diversos equipamentos que estavam naquele espaço, nomeadamente 26 pranchas 'longboard' que tinham sido criadas por artesãos na edição deste ano do festival.

"Há ali alguma coisa que se pode recuperar, mas as pranchas perderam o valor comercial", disse à agência Lusa o promotor do festival, Eurico Gonçalves, sublinhando que aquele espaço no Cabedelo era "a casa-mãe do Gliding Barnacles".