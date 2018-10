Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que Portugal e a Bélgica são "aliados próximos" e "amigos" na União Europeia, nas Nações Unidas e na NATO, com "um papel comum" pela paz no plano global.

O chefe de Estado falava no Palácio de Belém, em Lisboa, no final de um encontro com os reis da Bélgica, Philippe e Mathilde, que hoje iniciaram uma visita de Estado de três dias a Portugal.

"Somos muito mais do que aliados próximos, também na NATO, somos amigos. E podemos ter e já estamos a ter um papel comum na comunidade internacional, com uma agenda muito humanista e uma luta permanente para um mundo melhor e mais pacífico", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em inglês.