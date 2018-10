Incêndios

O Movimento de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões defendeu hoje a inclusão de 100 milhões de euros no Orçamento do Estado para ajudar a recuperar agricultura, floresta e habitações afetadas pelos fogos de outubro de 2017.

O líder do Movimento de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões (MAAVIM), Fernando Tavares Pereira, defendeu hoje, em Coimbra, que o Governo deveria alocar uma verba de 100 milhões de euros no Orçamento do Estado para 2019, por forma a ajudar a recuperar as regiões afetadas pelos incêndios de 2017.

"Já é tarde, mas ainda viria a tempo de poder ajudar a que a economia do interior pudesse vir a ter alguma vida diferente da que tem", afirmou o responsável, que falava aos jornalistas numa conferência de imprensa, em Coimbra.