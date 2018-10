Actualidade

A artista plástica portuguesa Ana Vidigal vai proferir duas conferências na 14.ª edição da Feira Internacional de Arte Contemporânea de Bogotá - ARTBo, que decorre a partir de quinta-feira, na capital da Colômbia.

De acordo com a organização, as conferências vão decorrer no âmbito do programa paralelo da feira, na Fundação Flora Ars+Natura e na Universidade dos Andes, para a qual a artista foi convidada a executar um mural.

Fundada em 2004, e organizada anualmente pela Câmara de Comércio de Bogotá, a ARTBo tem vindo a afirmar-se como um centro de intercâmbio e promoção da cena artística colombiana.