Actualidade

O ministro da Defesa moçambicano, Atanásio M´tumuke, inicia hoje uma visita de nove dias à República Popular da China, a convite do seu homólogo chines, Wei Fenghe, para o reforço da cooperação bilateral no domínio militar.

Um comunicado do Ministério da Defesa de Moçambique diz que Atanásio M´tumuke vai participar no Fórum Internacional de Defesa de Beijing e visitar empresas da indústria de Defesa da República Popular da China.

À margem do fórum, o ministro da Defesa Nacional moçambicano vai manter conversações com o seu homólogo da China, para uma abordagem sobre questões relacionadas com o reforço da cooperação bilateral no domínio da defesa.