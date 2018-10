Actualidade

A empresa GSTEP anunciou hoje que ganhou um concurso público no valor de 625 mil euros, lançado pelo Governo de Moçambique, para melhorar o acesso aos dados e facilitar o desenvolvimento económico do país.

"A GSTEP, empresa portuguesa especializada em Business Intelligence, Enterprise Performance Management e Business Analytics, anunciou o fecho de um contrato público com o Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças (CEDSIF) de Moçambique, num concurso que envolveu numa primeira fase 11 empresas de várias nacionalidades, maioritariamente europeias, numa segunda fase de apresentação de projeto técnico cinco empresas, das quais três passaram à fase final de apresentação de propostas, tendo sido selecionada a GSTEP, num contrato no valor de 625 mil euros", lê-se num comunicado hoje divulgado.

A nota acrescenta que "a cargo do CEDSIF está a Gestão das Finanças Públicas e a melhoria de acesso aos dados em tempo útil do Ministério da Educação, agora possível através da implementação do projeto de Sistema de Gestão de Informação de Finanças Públicas (SGIP) a ser implementado pela GSTEP".