Actualidade

O Governo etíope anunciou hoje a assinatura de um acordo de paz com um grupo de rebeldes separatistas no sudeste do país, terminando oficialmente com mais de três décadas de insurgência na região somali da Etiópia.

Fundada em 1984, a Frente Nacional de Libertação de Ogaden (ONLF) pediu mais autonomia e até mesmo a separação para a região da Etiópia povoada principalmente por membros do grupo étnico somali.

O acordo foi assinado no domingo à noite na capital da Eritreia, Asmara, onde o ministro dos Negócios Estrangeiros da Etiópia, Workneh Gebeyehu, e o vice-presidente regional da Somália, Mustafa Omer, se reuniram com representantes do ONLF.